| | В океане появилась самая необычная рыба
Наука

В океане появилась самая необычная рыба

В океане появилась самая необычная рыба
Американские учёные создали робота в виде рыбы.

Представители Массачусетского технологического института сообщили о своем новом достижении. Ученые разработали специального подводного робота, который способен плавать среди морских обитателей, не вызывая у них подозрения, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Esoreiter.

Дело в том, что устройство «SoFi» ведет себя и выглядит в точности как рыба. Специалисты уже провели успешные испытания машины неподалеку от Радужного рифа в Индийском океане.

Электрическая рыба погрузилась на глубину чуть ниже 15 метров и провела там более 40 минут, получая фотографии и видеозаписи подводного мира в высоком разрешении. Управлял рыбой дайвер, плававший возле нее. Используя беспроводной контроллер от игровой приставки, оператор менял скорость движения робота, заставлял его погружаться, всплывать и совершать другие маневры.

Сигнал передается посредством ультразвуковых волн частотой 30-36 килогерц. Если верить разработчикам, это первый в истории робот на дистанционном управлении, ведущий себя как настоящая рыба.

Корпус «SoFi» выполнен из мягкого пластика. В качестве источника питания выступает литий-полимерный аккумулятор. Ученые сообщают, что искусственная рыба была создана для слежки за подводной живностью и коралловыми рифами, а в дальнейшем ее можно будет даже использовать для раскрытия некоторых тайн морских глубин.

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Устройство лишено пропеллеров и моторов, оно плавает исключительно благодаря движению плавников. «Дружелюбность» по отношению к океанским обитателям – основное преимущество данного изобретения перед аналогами. Животные подводного мира совершенно не боятся этой машины и позволяют ей плавать рядом с собой.

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