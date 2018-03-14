Р’РёРґРµРѕ СЃС…РІР°С‚РєРё Р±РµР»РєРё СЃРѕ Р·РјРµРµР№ РІР·Р±СѓРґРѕСЂР°Р¶РёР»Рѕ СЃРµС‚СЊ

РЎСЋР¶РµС‚ РїСЂРѕСЃС‚РѕР№: РіСЂРѕРјР°РґРЅС‹Р№ РїРѕР»РѕР· Р·Р°Р»РµР· РІ Р±РµР»РёС‡СЊРµ РґСѓРїР»Рѕ Рё РїС‹С‚Р°Р»СЃСЏ С‚Р°Рј СѓСЃС‚СЂРѕРёС‚СЊСЃСЏ РЅР°РґРѕР»РіРѕ. РћРґРЅР°РєРѕ Р±РµР»РєР° РІС‹С‚Р°С‰РёР»Р° Р·РјРµСЋ Рё СЃР±СЂРѕСЃРёР»Р° РµРµ РЅР° Р·РµРјР»СЋ. РџРѕСЃР»Рµ СЌС‚РѕРіРѕ РѕРЅР° РЅРµ СѓСЃРїРѕРєРѕРёР»Р°СЃСЊ Рё, СЃРїСѓСЃС‚РёРІС€РёСЃСЊ СЃ РґРµСЂРµРІР°, РїС‹С‚Р°Р»Р°СЃСЊ РґРѕР±РёС‚СЊ РїСЂРµСЃРјС‹РєР°СЋС‰РµРµСЃСЏ. Р—РјРµСЏ РЅРµ РѕР¶РёРґР°Р»Р° С‚Р°РєРѕР№ Р°РіСЂРµСЃСЃРёРё Рё РѕР±СЂР°С‚РёР»Р°СЃСЊ РІ Р±РµРіСЃС‚РІРѕ.
РњРЅРѕРіРёРµ РєРѕРјРјРµРЅС‚Р°С‚РѕСЂС‹ СЃРѕС€Р»РёСЃСЊ РІРѕ РјРЅРµРЅРёРё, С‡С‚Рѕ Р±РµР»РєР° Р·Р°С‰РёС‰Р°Р»Р° СЃРІРѕРµ РїРѕС‚РѕРјСЃС‚РІРѕ, РїРѕСЌС‚РѕРјСѓ Рё РїСЂРѕСЏРІРёР»Р° РЅРµРѕР±С‹РєРЅРѕРІРµРЅРЅСѓСЋ Р°РіСЂРµСЃСЃРёРІРЅРѕСЃС‚СЊ.
РћР±С‹С‡РЅРѕ РІ РїСЂРёСЂРѕРґРµ СЌС‚Рё РґРІР° РІРёРґР° РїРµСЂРµСЃРµРєР°СЋС‚СЃСЏ СЂРµРґРєРѕ Рё РєРѕРЅС„Р»РёРєС‚РЅС‹Рµ СЃРёС‚СѓР°С†РёРё РјРµР¶РґСѓ РЅРёРјРё вЂ“ СѓРЅРёРєР°Р»СЊРЅС‹Р№ СЃР»СѓС‡Р°Р№.
РЎРµСЂРіРµР№ Р”РµРЅРёСЃРѕРІ
РџРѕРґРїРёСЃС‹РІР°Р№С‚РµСЃСЊ Рё С‡РёС‚Р°Р№С‚Рµ РЅР°С€Рё СЃС‚Р°С‚СЊРё РІ РЇРЅРґРµРєСЃ.РќРѕРІРѕСЃС‚СЏС…...[/media]