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Под Киевом мать бросила четверых детей на несколько дней одних
Жил под землей: в Киеве нашли обгоревшее тело человека
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
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Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Сенатор рассказала "Первому каналу" историю о зверски изнасилованной девочке в Донбассе
Трамп запретил трансгендерам служить в армии
Кличко задумался об участии в выборах президента Украины
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Снос телебашни в Екатеринбурге привёл к пробкам на дорогах
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Пилота Red Bull прокатили на 1032-сильной Mazda MX-5 по трассе Формулы-1
Jaguar Land Rover и BlackBerry договорились о сотрудничестве
Новый Mercedes-Benz GLB замечен без камуфляжа
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В Дании тигр из Москвы забил до смерти самку
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| О чем говорит появление седины в раннем возрасте: 6 тревожных причин для беспокойства
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Ирина Батталова
Редактор раздела Здоровье
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