| | Брат Рустама Минниханова потерял в "Татфнодбанке" свыше 9 млн рублей
Экономика

Брат Рустама Минниханова потерял в "Татфнодбанке" свыше 9 млн рублей

Брат Рустама Минниханова потерял в \"Татфнодбанке\" свыше 9 млн рублей
Согласно опубликованным данным, Раис Нургалиевич Минниханов, зарегистрированный в поселке Лесхоз Сабинского района, обратился в суд с требованием к конкурсному управляющему «Татфондбанка» о включении его в реестр кредиторов из-за 9 117 948 рублей. Официально его должность не называется, но данные полностью совпадают с данными брата Рустама Минниханова, который работает главой Сабинского района и зарегистрирован там же.Требования Минниханов не совсем понятны, возможно, потерянные им средства не были включены в реестр кредиторов либо была включена неполная сумма.Суд рассмотрит дело 5 апреля.Напомним, ранее сообщалось, что у государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева в Татфондбанке застряли более 13 млн рублей.3 марта прошлого года ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков — Татфондбанка, «ИнтехБанка» и «Анкор банка»...

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