Узбекистан и Афганистан начнут строительство новой ЛЭП в июне

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Афганистан и Узбекистан начнут строительство новой линии электропередач Сурхон — Пули-Хумри в июне этого года, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Об этом в субботу в Ташкенте заявил заместитель председателя правления «Узбекэнерго» Шухрат Шералиев. По его словам, новая ЛЭП позволит увеличить экспорт узбекской электроэнергии в Афганистан на 70%.«Общая предварительная стоимость строительства линии составит 150 миллионов долларов, из которых 32 миллиона пойдут на работы в Узбекистане. Оставшиеся 118 миллионов долларов направят на работы в Афганистане. Протяженность линии составит 260 километров, из которых 45 — по территории Узбекистана и 215 — в Афганистане», — отметил он.Срок реализации проекта, по словам представителя «Узбекэнерго», достигнет трех лет, а срок окупаемости — 12 лет. Пропускная мощность линии составит 1000 МВт, то есть в сутки по ней можно будет передавать 24 миллиона кВт/ч, а в год — до 6 миллиардов кВт/ч электроэнергии.«Мы совместно с афганскими коллегами уже составили “дорожную карту” проекта. Наши специалисты неоднократно посещали территорию Афганистана, детально изучили весь маршрут. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, планируем начать работы по строительству с июня. При этом на территории Узбекистана строительно-монтажные работы уже начаты, наши подрядные организации мобилизованы, проект начался», — сказал Шералиев.Напомним, что соглашение о возведении ЛЭП было подписано в ходе визита главы Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан в декабре прошлого года.На сегодняшний день Узбекистан является одним из основных поставщиков электроэнергии для Афганистана, где ощущается острый дефицит электричества. Представители афганской стороны ранее в ходе переговоров не раз заявляли, что из-за роста потребления намерены и в дальнейшем увеличивать закупки узбекской энергии...