Почти 400 тысяч квадратных метров жилья построят в Хабаровском крае в 2018 году

Накануне в правительстве Хабаровского края власти рассмотрели перспективы развития жилищного строительства. Естественно, акцент на заседании был сделан на том, чтобы увеличить объем выведения в эксплуатацию социального жилья. После приведения статистики стало ясно, что спрос на строительство новых квадратных метров в регионе крайне велик. На сегодняшний день только молодым семьям нужно передать ключи от 4 тысяч квартир, а из аварийного фонда нужно переселить горожан в 8 тысяч.— Строительство в крае ведут 32 компании. По нашим планам до конца года в эксплуатацию будет введено около 375 тысяч кв. метров жилья, в том числе 127 тысяч за счет индивидуальных домостроений, — рассказал Константин Пепеляев, и.о заместителя председателя правительства края по вопросам строительства.Кроме того, власти обсудили методы борьбы с недобросовестными застройщиками, по вине которых местные жители долгое время не могут получить квартиры. Чиновники отметили, что проблема дольщиков для них является приоритетной, поэтому все нововведения убудут в первую очередь направлены на безопасность граждан...