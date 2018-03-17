Мирзиёев предложил перейти на новую систему сева хлопчатника

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Узбекистан намерен перейти на новую систему по севу хлопчатника, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Об этом стало известно по итогам видеоселекторного совещания по развитию сельского хозяйства, которое в пятницу провел президент Шавкат Мирзиёев.В этом году в стране планируется засеять хлопчатником более 1,7 миллиона гектар площадей, что на 135 тысяч и 184 тысячи гектаров меньше, чем в 2017 и 2016 годах.Сокращение произойдет за счет отказа от выращивания этой культуры на убыточных для фермеров полях с урожайностью менее 15% с гектара. На таких землях решено выращивать другую востребованную продукцию.«Самое главное, что сегодня создана экономически обоснованная и справедливая система, при которой закупочные цены на хлопок и зерно установлены в размере, покрывающем затраты и обеспечивающем прибыль. Теперь нет оснований предъявлять предлог — на посев хлопчатника не хватает денег, нет топлива, выделяемых средств хватит на все мероприятия», — сказал Шавкат Мирзиёев.Президент дал министерству сельского хозяйства, руководителям секторов в областях и районах указания по организации совершенно новой системы по севу хлопчатника.В соответствии с ней требуемые для сезона семена, минеральные удобрения, посевная техника и горюче-смазочные материалы будут поставляться на основе точных расчетов и графика. Посев хлопчатника будет полностью завершен к 15 апреля, взращивание всходов — к 25 апреля.Напомним, что в начале марта президент предоставил фермерским хозяйствам, выращивающим хлопок-сырец, трехлетнюю отсрочку по платежам за долги.В частности, фермеры были на три года освобождены от уплаты долгов перед обслуживающими организациями, включая внутриотраслевую задолженность, а также перед бюджетом и государственными целевыми фондами. При этом им списали все начисленные пени и штрафы.В прошлом году в стране было собрано более 2,9 миллиона тонн хлопка-сырца. Республика входит в десятку ведущих стран мира по объемам производства хлопкового волокна и по его экспорту...