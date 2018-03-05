| | Власти ужесточили наказание за незаконную торговлю в Калининградской области
Экономика

Власти ужесточили наказание за незаконную торговлю в Калининградской области

Власти ужесточили наказание за незаконную торговлю в Калининградской области
— В преддверии чемпионата мира по футболу наведение порядка на улицах города особо актуально. Несанкционированная торговля не только ухудшает облик города, но и наносит значительный ущерб его экономике, способствует развитию недобросовестной конкуренции, — подчеркнул министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Дмитрий Кусков.Депутаты областной Думы внесли изменения в кодекс об административных правонарушениях. Согласно новому закону физлицам будет выписываться штраф без предварительных предупреждений. Его размер увеличен до четырёх тысяч рублей, а при повторном нарушении — до пяти тысяч рублей. Ранее первичное наказание составляло две-три тысячи, повторное — не более четырёх тысяч рублей...

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Экономика

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