Власти ужесточили наказание за незаконную торговлю в Калининградской области

— В преддверии чемпионата мира по футболу наведение порядка на улицах города особо актуально. Несанкционированная торговля не только ухудшает облик города, но и наносит значительный ущерб его экономике, способствует развитию недобросовестной конкуренции, — подчеркнул министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Дмитрий Кусков.Депутаты областной Думы внесли изменения в кодекс об административных правонарушениях. Согласно новому закону физлицам будет выписываться штраф без предварительных предупреждений. Его размер увеличен до четырёх тысяч рублей, а при повторном нарушении — до пяти тысяч рублей. Ранее первичное наказание составляло две-три тысячи, повторное — не более четырёх тысяч рублей...