| | В этом году трассу "Уфа - аэропорт" отремонтируют за 103 млн рублей
Экономика

В этом году трассу "Уфа - аэропорт" отремонтируют за 103 млн рублей

В этом году трассу \"Уфа - аэропорт\" отремонтируют за 103 млн рублей
2 апреля этого года Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы проведет аукцион на отбор подрядчика. На устранение колейности и замену асфальта участка от проспекта Юлаева до ее пересечения с федеральной трассой М5 из бюджета Уфы направят до 103,14 млн руб. Работы должны быть исполнены до 25 октября.Согласно техзаданию, подрядчик должен снять деформированное полотно асфальта глубиной до 7 см и положить новое с нанесением светоотражающей разметки из термопластика. При этом он обязан гарантировать четыре года сохранности верхнего покрытия асфальта. Разметка до уровня износа 25% должна выдержать полгода...

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Экономика

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