Россия предложила Японии создать \"зеленый коридор\" для фармацевтических компаний

ОСАКА /Япония/, 24 марта. /ТАСС/. Россия предложила Японии создать так называемый зеленый коридор для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием и фармацевтикой. Об этом заявила в субботу вице-премьер РФ Ольга Голодец перед началом встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.«Мы предложили проработать возможность реализации так называемого зеленого коридора для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием и фармацевтикой. Мы хотим облегчить доступ японских компаний на российский рынок», — подчеркнула она. Во встрече также принимает участие глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.