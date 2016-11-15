| | Россия предложила Японии создать "зеленый коридор" для фармацевтических компаний
Экономика

Россия предложила Японии создать "зеленый коридор" для фармацевтических компаний

Россия предложила Японии создать \"зеленый коридор\" для фармацевтических компаний
ОСАКА /Япония/, 24 марта. /ТАСС/. Россия предложила Японии создать так называемый зеленый коридор для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием и фармацевтикой. Об этом заявила в субботу вице-премьер РФ Ольга Голодец перед началом встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.«Мы предложили проработать возможность реализации так называемого зеленого коридора для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием и фармацевтикой. Мы хотим облегчить доступ японских компаний на российский рынок», — подчеркнула она. Во встрече также принимает участие глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
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