Что явилось причиной изгнания Антона Шоки из Дом 2?

Очередная попытка телевизионной карьеры Антона Шоки потерпела фиаско. Появились слухи, что молодой человек отправился домой. Только где его дом, если все, кто с ним соприкасался или желал оказать помощь, публично отказались от любых связей с неуравновешенным парнем?Антон Шоки покинул Дом 2? Или это - расплата за реплику, сказанную в спину ведущей Ольге Орловой и неудачную попытку построить отношения с Марго Овсянниковой? Причиной изгнания Шоки могла быть и неудачная попытка поранить себя. В любом случае, очередной визит на телевидение для Антона Шоки успехом не увенчался.История Антона Шоки-Батракова – типичный случай неоправданных надежд на то, что все должно само упасть к ногам, только потому, что однажды его усыновили в другой стране, а потом вернули на родину. Поддавшись миражу успешности, ничего не достигнув в том возрасте, когда другие учатся, приобретают специальность, что-то умеют и знают, Антон считает, что ему все обязаны. Имидж сироты с трудной судьбой рухнул в очередной раз?Ведущие телепроекта Дом 2 попытались опять раскрутить Антона Шоки и его историю, а сам юноша так и не научился элементарно общаться, показать хоть какие-то таланты, постоянно говоря о каких-то льготах. Одним неуправляемым и неуравновешенным участником реалити-шоу Дом 2 стало меньше? Решили не продвигать с экрана иждивенчество и амбиции на ровном месте? Или за кадром произошло нечто такое, что не покажут на реалити-шоу Дом 2?