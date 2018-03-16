С кем будет строить отношения Мария Кохно после возвращения?

Не напрасно отверг Александру Шеву Андрей Денисов. Явно знал, что скоро, в начале апреля, на «Дом 2» возвращается Мария Кохно. Кого заменит эффектная эпатажная блондинка? Ведь в своем «прямом эфире» она сообщила, что идет возобновить отношения со Штрихом.Пока Саша Шева с травмированной ногой, ожидает решения, останется ли она на телестройке, замену ей уже подготовили. Не случайно же призналась Александра Шевченко на ток-шоу в чувствах к Араю Чобаняну, который тоже мечтает вернуться в число участников «Дом 2»? Только по популярности и интересу зрителей все эти персонажи Маше Кохно значительно уступают.Пока же скрипачка успешно набирает подписчиков, рекламодателей и занимается похудением, явно готовясь во всей красе предстать на телеэкранах.Хоть Мария Кохно и интересуется, получится ли у неё что-то опять с Андреем Денисовым, вовсе не факт, что отношения она будет строить именно с ним. У этой бывшей участницы есть замечательное, с точки зрения организаторов «Дом 2», качество – умение делать эфиры на пустом месте. Плюс к этому чувство юмора и самоирония явно привлекут внимание такого персонажа как Артем Сорока, а уж эта парочка в тандеме способна довести любого до ярости и яркости в кадре и вызвать интерес зрителей.Особенно будет рад появлению Маши в рядах участников «Дом 2», Влад Кадони – у него опять появится веселый и юморной партнер, ведь их пикировки с Машей явно украшали телешоу! Как думаете, кого выберут орги – безотказную Шеву или креативную Марию?