Елена Бушина выплеснула яд на Марину Африканову

Лена Бушина видимо долго копила яд, чтобы выплеснуть его именно на проекте (в жизни могут и не дать). И на кого? На Африкантову Нашла самую «прожжёную» девушку. Почему-то не заметила таких отвратных девиц, как Жарикова, Донцова, Лена Хромина и тд (их много). То, что у двух из них было не много партнёров (кроме Майи) ни о чём не говорит. Как грязно «завоёвывала» Саймона Ленка, достаточно посмотреть на её поведение только в одних этих отношениях, чтобы понять её потенциал. Как мерзко повела себя Жарикова с Ябаровым, как беспринципно и легко меняла парней Майя.Но почему-то покой Бушиной нарушила Маринка. Может потому, что Чуй (бывший Маринки и друг Бушиной) что-то напел, или потому, что Лену раздражает полная ей противоположность - спокойная, милая, неагрессивная девушка. Ну, что делать, можно только порадоваться за Бушину, выплеснула яд на Маринку, дальше легче жить будет. Но к Африке грязь не прилипает. А вот Бушину, почему то все не любят. Сколько было неприятных комментов в её адрес, когда она беременная, приходила воспитывать на проект своего бывшего Глеба Клубничку. Ей даже фамилию форумчане переделали, и начиналась она на букву «Е»Бушина....