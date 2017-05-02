Елена Бушина выплеснула яд на Марину Африканову

Но почему-то покой Бушиной нарушила Маринка. Может потому, что Чуй (бывший Маринки и друг Бушиной) что-то напел, или потому, что Лену раздражает полная ей противоположность - спокойная, милая, неагрессивная девушка. Ну, что делать, можно только порадоваться за Бушину, выплеснула яд на Маринку, дальше легче жить будет. Но к Африке грязь не прилипает. А вот Бушину, почему то все не любят. Сколько было неприятных комментов в её адрес, когда она беременная, приходила воспитывать на проект своего бывшего Глеба Клубничку. Ей даже фамилию форумчане переделали, и начиналась она на букву «Е»Бушина.
[Автор: Вишенька]
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