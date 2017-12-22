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Экономика

Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои телефоны

Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои телефоны
АСТАНА, 24 мар — Sputnik. Популярный в Казахстане сотовый оператор обязывает абонентов зарегистрировать свои мобильные телефоны.В смс-рассылке указано, что это необходимо в связи с обновленным законом «О связи» от 9 января текущего года.Казахстанцев просят отправить ИИН на короткий номер на безвозмездной основе.Согласно поправкам в закон (статья 36–2) владелец абонентского устройства сотовой связи должен зарегистрировать его у оператора.Для регистрации телефона, используемого охраняемыми лицами, предоставляется только данные об идентификационном коде устройства.Если телефон уже есть в базе или закреплен за другим пользователем, оператор должен отказать в регистрации.Другие сотовые операторы сообщили Sputnik Казахстан, что регистрируют телефоны абонентов при покупке сим-карт...

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