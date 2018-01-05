| | "Проверьте свою безопасность": в Facebook запустили новый фейк
Социум

"Проверьте свою безопасность": в Facebook запустили новый фейк

Еще по теме

Оккупанты в Крыму запустили фейк о пересечении админграницы с материковой У ...

Оккупанты в Крыму запустили фейк о пересечении админграницы с материковой У ...

5-01-2018, 15:00
Читать
Пропагандисты Путина запустили фейк о захвате сторонниками Саакашвили Октяб ...

Пропагандисты Путина запустили фейк о захвате сторонниками Саакашвили Октяб ...

17-12-2017, 16:57
Читать
На росТВ выдали новый смешной фейк об Украине: опубликовано видео

На росТВ выдали новый смешной фейк об Украине: опубликовано видео

25-05-2017, 23:31
Читать
Facebook запустили собственную игровую платформу Gameroom

Facebook запустили собственную игровую платформу Gameroom

2-11-2016, 11:37
Читать
Бригинец: Украинские СМИ запустили российский фейк

Бригинец: Украинские СМИ запустили российский фейк

26-12-2015, 12:31
Читать
РосСМИ запустили скандальный фейк о якобы помощнике Антона Геращенко

РосСМИ запустили скандальный фейк о якобы помощнике Антона Геращенко

2-11-2015, 11:30
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail