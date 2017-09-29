| | "Это стюардесса": Москаль заявил, что Савченко никогда не училась на летчика
Социум

"Это стюардесса": Москаль заявил, что Савченко никогда не училась на летчика

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