| | Много детей: авиация Путина и Асада напалмом сожгла десятки сирийцев
Социум

Много детей: авиация Путина и Асада напалмом сожгла десятки сирийцев

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