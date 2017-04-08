Wizz Air на фоне захода Ryanair в Украину объявил 30% скидки на свои рейсы

Билеты по скидкам украинцы смогут купить в течение выходных.Венгерская лоукост-авиакомпания WizzAir 24 и 25 марта проводит распродажу своих билетов на рейсы, осуществленные до конца апреля. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.Как известно, накануне о выходе на украинский рынок объявил конкурент компании — ирландский лоукостер RyanAir. WizzAir и раньше проводил подобные акции, но, как правило, тогда акция длилась один день, скидки были 20% и часто только для владельцев клубной карты авиакомпании.Пять направлений, куда можно выгодно взять билеты по акции— билеты в обе стороны на начало апреля обойдутся в 2851 грн на человекаВ столицу Дании,, из Киева в середине апреля можно будет слетать за 2263 грн (в обе стороны). Чуть дороже обойдется украинцам перелет в— 2382 грн (туда и обратно).Но, как говорится, не Киевом единым. В апреле можно провести десять дней взаплатив за перелет со Львова 2263 грн (в две стороны). А слетать на выходные со Львова в польскийобойдется пассажирам в 1612 грн.Источник: ДелоПодписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...