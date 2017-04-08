| | Wizz Air на фоне захода Ryanair в Украину объявил 30% скидки на свои рейсы
Экономика

Wizz Air на фоне захода Ryanair в Украину объявил 30% скидки на свои рейсы

Wizz Air на фоне захода Ryanair в Украину объявил 30% скидки на свои рейсы

Билеты по скидкам украинцы смогут купить в течение выходных.
Венгерская лоукост-авиакомпания WizzAir 24 и 25 марта проводит распродажу своих билетов на рейсы, осуществленные до конца апреля. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Как известно, накануне о выходе на украинский рынок объявил конкурент компании — ирландский лоукостер RyanAir. WizzAir и раньше проводил подобные акции, но, как правило, тогда акция длилась один день, скидки были 20% и часто только для владельцев клубной карты авиакомпании.
Пять направлений, куда можно выгодно взять билеты по акции
Киев-Ларнака — билеты в обе стороны на начало апреля обойдутся в 2851 грн на человека
В столицу Дании, Копенгаген, из Киева в середине апреля можно будет слетать за 2263 грн (в обе стороны). Чуть дороже обойдется украинцам перелет в Будапешт — 2382 грн (туда и обратно).
Но, как говорится, не Киевом единым. В апреле можно провести десять дней в Берлине, заплатив за перелет со Львова 2263 грн (в две стороны). А слетать на выходные со Львова в польский Гданськ обойдется пассажирам в 1612 грн.
Источник: Дело

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