| | СМИ: Джон Болтон планирует провести кадровые "чистки" в Белом доме
Политика

СМИ: Джон Болтон планирует провести кадровые "чистки" в Белом доме

СМИ: Джон Болтон планирует провести кадровые \"чистки\" в Белом доме
Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.По информации издания, своих постов могут лишиться «десятки должностных лиц». В первую очередь сокращены будут те, кто остался в СНБ еще со времен предыдущей администрации и «не проявляет лояльность» к Дональду Трампу, а также те, кто допускал утечки информации в СМИ.Собеседник издания отметил, что господин Болтон намерен уволить «почти всех» назначенных его предшественником Гербертом Макмастером людей.В отставку очередного, уже второго по счету советника по национальной безопасности президент США отправил в пятницу. Герберта Макмастера сменил Джон Болтон. В прошлом высокопоставленный дипломат и юрист, господин Болтон считается одним из самых консервативных и жестких представителей Республиканской партии.Он выступает за разрыв иранской ядерной сделки, не исключает решения северокорейской проблемы военным путем и настаивает на усилении санкций в отношении России...

Еще по теме

Стало известно о новой громкой отставке в окружении Трампа

Стало известно о новой громкой отставке в окружении Трампа

Вчера, 09:07
Читать
WP узнало о подготовке Трампом нового громкого увольнения человека из своей ...

WP узнало о подготовке Трампом нового громкого увольнения человека из своей ...

16-03-2018, 12:30
Читать
Место советника Трампа может занять сторонник Украины

Место советника Трампа может занять сторонник Украины

20-02-2017, 00:12
Читать
Белый дом назвал кандидатов на пост советника президента США по нацбезопасн ...

Белый дом назвал кандидатов на пост советника президента США по нацбезопасн ...

19-02-2017, 01:57
Читать
Стал известен еще один кандидат на пост госсекретаря США

Стал известен еще один кандидат на пост госсекретаря США

16-11-2016, 15:45
Читать
Экс-мэр Нью-Йорка и бывший посол США в ООН претендуют на должность госсекре ...

Экс-мэр Нью-Йорка и бывший посол США в ООН претендуют на должность госсекре ...

15-11-2016, 09:09
Читать
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail