| | Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы
Политика

Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы

Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин усы не сбрил, появившаяся в социальной сети информация об этом не соответствует действительности, заявил ТАСС в субботу глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко.Ранее кандидат в президенты от коммунистов поспорил с видеоблогером Юрием Дудем, что сбреет усы, если не наберет по итогам голосования 15%. В субботу в соцсети Instagram на одной из страниц, в которой публикуется информация о деятельности Грудинина, появилась его фотография, на которой он запечатлен без усов с подписью «Дал слово, значит, надо его сдерживать».«То, что там выложили, монтаж это, не монтаж, не проблема это [усы] убрать. Этот Instagram не имеет отношения к официальному Instagram Грудинина. Официальная его страница — grudinin_kprf», — пояснил ТАСС Ющенко.«Я не знаю, кто это делает, там [в социальных сетях] таких очень много фейковых страниц. Я знаю точно, сейчас официальная информация по поводу этой темы — пока нет », — уточнил Ющенко на вопрос, сбрил ли усы Грудинин.Согласно итоговому подсчету голосов на выборах президента, кандидат от КПРФ набрал 11,77% голосов избирателей. Дудь напомнил Грудинину об их споре. После этого кандидат обещал сбрить усы, если видеоблогер признает, что выборы прошли честно...

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