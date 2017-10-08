Макей и Лавров обсудили предстоящую встречу

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и главы МИД России Сергея Лаврова, который состоялся сегодня, был посвящен обсуждению графиков двусторонних контактов на разных уровнях.«Кроме того, Макей и Лавров обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня», — сообщили в МИД.Ближайшая встреча глав министерств иностранных дел двух стран пройдет в апреле, в Минске планируется провести заседание Совета министров иностранных дел СНГ. В рамках заседания СМИД планируется продолжить обсуждение договора о зоне свободной торговли, проработать соглашения о свободной торговле услугами.Предыдущая встреча глав СМИД прошла в октябре в российском Сочи. Участниками заседания были предложен проект концепции сотрудничества стран СНГ в противодействии коррупции, соглашение между правительством РФ и СНГ об условиях пребывания на территории России Бюро по координации борьбы с организованной преступностью, соглашение об обмене информацией в рамках Содружества в сфере борьбы с терроризмом, а также их финансированием...