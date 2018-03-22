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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
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Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы
СМИ: Джон Болтон планирует провести кадровые "чистки" в Белом доме
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Экономика
На этой неделе Facebook потерял 74,66 миллиарда долларов
Люди каких профессий спят меньше всего – исследование
Wizz Air на фоне захода Ryanair в Украину объявил 30% скидки на свои рейсы
Расчет на туристов и гастарбайтеров: стало известно, что стоит за изменением маршрутов Ryanair из Украины
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На Харьковщине видели беспилотник над воинской частью
В Москве произошел взрыв бытового газа в жилом доме
В Чебоксарах крыша не выдержала тяжести снега и обвалилась
Уфологи сообщают о появлении НЛО в горах Афганистана
В Челябинске в мусорном баке обнаружили тело новорожденного младенца
Социум
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Киевские Ведомости
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Индия заподозрила Cambridge Analytica в краже личных данных граждан
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Анастасия Дущак
Редактор раздела Наука
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