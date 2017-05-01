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Под Киевом мать бросила четверых детей на несколько дней одних
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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
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«Полная чушь»: Песков жестко отреагировал на обвинения Кремля в вербовке Савченко
Министр юстиции Украины: Савченко будет голодать в СИЗО под наблюдением врачей
Пресс-секретарь: Грудинин не сбривал усы
«Кошмар НАТО»: Российский ракетоносец Ту-160М2 напугал прессу США
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Возрожденный Brabham показал свой первый суперкар в видеотизере
Показана внешность электрического кросс-купе Ford Mustang
Volkswagen представила еще три новых кроссовера
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В Кемерове обвалилась часть стены многоэтажки
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Вертолет МЧС совершил аварийную посадку под Тулой, сообщил источник
В Тульской области вертолет МЧС совершил аварийную посадку
Вымогатели шантажировали жительницу Усинска интим-фото в «ВКонтакте»
Социум
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В России продажи Citroen в феврале не дотянули до 100 единиц
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Стас Селиванов
Редактор раздела Экономика
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