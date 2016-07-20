| | «Манчестер Юнайтед» готов отдать 45 миллионов за игрока «Ювентуса»
Спорт

«Манчестер Юнайтед» готов отдать 45 миллионов за игрока «Ювентуса»

Еще по теме

Погба предложили зарплату 220 тысяч фунтов в неделю

Погба предложили зарплату 220 тысяч фунтов в неделю

20-07-2016, 19:24
Читать
«Манчестер Юнайтед» близок к трансферу Погба

«Манчестер Юнайтед» близок к трансферу Погба

7-07-2016, 10:52
Читать
Погба дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»

Погба дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»

7-07-2016, 09:44
Читать
«Манчестер Юнайтед» — «ПСВ»: онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Манчестер Юнайтед» — «ПСВ»: онлайн-трансляция начнется в 22:45

25-11-2015, 17:07
Читать
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция начнется в 17:05

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция начнется в 17:05

25-10-2015, 11:52
Читать

"Манчестер Юнайтед" готов потратить на Ди Марию 100 миллионов фунтов

18-08-2014, 10:52
Читать
Спорт

Редактор раздела Спорт
Написать на e-mail