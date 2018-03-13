| | Отравление экс-офицера ГРУ в Британии: появилась важная информация о просьбе Скрипаля к Путину
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Отравление экс-офицера ГРУ в Британии: появилась важная информация о просьбе Скрипаля к Путину

суббота, 24 марта 2018, 12:06
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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль ранее писал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему возможность вернуться из Великобритании в Россию.
Об этом в интервью ВВС поведал бывший одноклассник Сергея Скрипаля Владимир Тимошков.
Он говорит, что в 2012 году у него состоялся соответствующий телефонный разговор со Скрипалем, который длился около получаса.
"Он сказал, что написал Путину, чтобы его помиловали и разрешили приехать в Россию, так как там его мать, брат и родственники", - говорит Владимир Тимошков.
Он добавил, что Скрипаль "очень раскаивался, что был "двойным агентом", но "предателем" себя не считал, поскольку присягу давал СССР, а не России.
В свою очередь, передает "РИА Новости", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию, что бывший Сергей Скрипаль просил у Владимира Путина разрешения вернуться в Россию.
Как сообщал "Апостроф", Совет национальной безопасности США рекомендует президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля...

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