| | Теракт с захватом заложников во Франции: появились трагические данные о копе-герое
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Теракт с захватом заложников во Франции: появились трагические данные о копе-герое

суббота, 24 марта 2018, 11:08
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Сотрудник французской полиции Арно Белтрам, который обменял себя на заложника во время вчерашнего теракта в городе Каркасон, скончался в госпитале. Ему было 45 лет.
Об этом сообщает BBC.
Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittes.
Mort pour la patrie.
Jamais la France n’oubliera son heroisme, sa bravoure, son sacrifice.
Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier a sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gerard Collomb (@gerardcollomb) 24 марта 2018 г.
Арно Белтрам был ранен 26-летним Редуаном Лакдимом, который захватил заложников в супермаркете. Когда террорист отпустил почти всех заложников, оставив одного в качестве живого щита, полицейский вызвался заменить его собой.
По неподтвержденной информации, Лакдим нанес Белтраму несколько ножевых и два огнестрельных ранения. После того, как раздались выстрелы, спецназ ворвался в помещение супермаркета и ликвидировал террориста.
Как передает агентство Reuters, была задержана женщина, связанная с Редуаном Лакдимом.
Как сообщал "Апостроф", ответственность за захват заложников в супермаркете города Каркасон взяла на себя группировка "Исламское государство"...

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