Теракт с захватом заложников во Франции: появились трагические данные о копе-герое

суббота, 24 марта 2018, 11:08Поделитьсяпереглянути новину українськоюСотрудник французской полиции Арно Белтрам, который обменял себя на заложника во время вчерашнего теракта в городе Каркасон, скончался в госпитале. Ему было 45 лет.Об этом сообщает BBC.Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittes.Mort pour la patrie.Jamais la France n’oubliera son heroisme, sa bravoure, son sacrifice.Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier a sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gerard Collomb (@gerardcollomb) 24 марта 2018 г.Арно Белтрам был ранен 26-летним Редуаном Лакдимом, который захватил заложников в супермаркете. Когда террорист отпустил почти всех заложников, оставив одного в качестве живого щита, полицейский вызвался заменить его собой.По неподтвержденной информации, Лакдим нанес Белтраму несколько ножевых и два огнестрельных ранения. После того, как раздались выстрелы, спецназ ворвался в помещение супермаркета и ликвидировал террориста.Как передает агентство Reuters, была задержана женщина, связанная с Редуаном Лакдимом.Как сообщал "Апостроф", ответственность за захват заложников в супермаркете города Каркасон взяла на себя группировка "Исламское государство"...