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Устроили взрыв: в России дали серьезные сроки наемникам, воевавшим на Донбассе

суббота, 24 марта 2018, 10:17
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В российском городе Санкт-Петербург суд вынес приговор безработным гражданам РФ Николаю Мотовилову и Антону Головырцеву, которые подорвали пост ГИБДД в 2015 году.
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
Мужчин признали виновными в посягательстве на жизнь правоохранителей, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном обороте взрывчатых веществ. Мотовилова суд приговорил к 19 годам в колонии строгого режима, Головырцева — к 19,5 годам. Также их обязали выплатить 2,4 млн рублей по гражданским искам.
Осужденные установили взрывное устройство на ступеньке одного из стационарных постов ГИБДД. Данное устройство обнаружил 5 марта 2015 года сотрудник ДПС.
Как установили эксперты, бомба находилась в рабочем состоянии и лишь чудом не сдетонировала.
Второе взрывное устройство, которое было заложено в октябре того же года на другом посту ГИБДД, взорвалось, и в результате чего была ранена пенсионерка, которая отодвинула ногой пакет с бомбой.
Как пишет петербуржское издание "Фонтанка", Мотовилов и Головырцев являлись безработными. Они воевали на Донбассе в рядах боевиков "ДНР", а после возвращения в Россию решили провести серию взрывов с целью привлечь внимание СМИ "к ситуации в стране", пишет издание "Петербургский дневник".
Как установило следствие, основываясь на переписке и переговорах подсудимых, они совершили преступления "на почве ненависти к институтам государственной власти".
Отмечается, что мужчины соорудили два взрывных устройства из минометных мин времен Второй Мировой войны, которые Мотовилов модернизировал устройством дистанционного управления.
Как сообщал "Апостроф", недавно в сети появилась информация, что на Донбассе украинские военные взяли в плен гражданина РФ...

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