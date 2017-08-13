СМИ узнали о контактах человека Трампа с хакером, который оказался офицером спецслужб Путина

суббота, 24 марта 2018, 09:37Поделитьсяпереглянути новину українськоюКоманда спецпрокурора США Роберта Мюллера установила, что хакером под ником Guccifer 2.0, с которым контактировал Роджер Стон – экс-советник Дональда Трампа по избирательной кампании, оказался офицером Главного управления Генштаба ВС РФ, более известное как Главное разведывательное управление (ГРУ).Об этом пишет издание Daily Beast.В частности, Guccifer 2.0, известный как "одинокий хакер", передал ресурсу WikiLeaks украденные электронные письма Национального комитета Демократической партии США.Напомним, Роберт Мюллер расследует дело о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. Издание отмечает, что для идентификации личности Guccifer 2.0 он привлек агентов ФБР. Официально офис Мюллера отказывается от комментариев по этой информации.Ранее сам Роджер Стон признался, что контактировал с хакером Guccifer 2.0 через сообщения в Twitter.В августе 2016 года Стон на ультраправом американском ресурсе Breitbart News, который поддерживал Трампа, призывал оппонентов "перестать винить Россию" за хакерские атаки. Он отметил, что виновным за взлом серверов Национального комитета Демократической партии оказался Guccifer 2.0, а не представители России.В январе 2017 года ЦРУ, АНБ и ФБР "с высокой уверенностью" заявили, что ГРУ РФ использовало Guccifer 2.0 для взлома серверов Демократической партии.При этом, пишет издание, сама персона Guccifer 2.0 появилась 15 июня 2016 года – спустя несколько часов после доклада компании в области кибербезопасности CrowdStrike установила причастности России ко взлому серверов Демократической партии.Издание подчеркивает, что однажды Guccifer 2.0 забыл активировать VPN и использовал свой настоящий IP-адрес. Это позволило установить американским следователям, что хакер на самом деле работал из штаб-квартиры ГРУ в Москве по улице Гризодубовой. Однако конкретное имя и звание источники издания раскрывать не стали.Как сообщал "Апостроф", спецслужбы Нидерландов оказались свидетелями того, как российские хакеры готовили атаку на сервера Демократической партии США...