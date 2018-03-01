В Волгограде обнаружили труп мужчины с обглоданным лицом

В Волгограде случайные прохожий обнаружил труп мужчины с обглоданным лицом. Следователи проводят проверку.Труп обнаружили на в Дзержинском районе на улице Днестровской примерно в 08:30 по местному времени. Рост мужчины составляет 1,75 м. Его личность пока что установить не удается, так как труп полностью изувечен бродячими животными. Отмечается, что тело погибшего пролежало в таком состоянии длительное время, что усложняет работу специалистам. По предварительной версии правоохранителей, дело не имеет отношения к криминалу.Более детальной информации в органах не предоставляют, но местных жителей данная ситуация насторожила...