В Тамбове машина скорой помощи ушла под землю

В северной части Тамбова машина скорой помощи в буквальном смысле провалилась под землю. Причиной стал провал асфальта.Инцидент произошёл на пересечении улиц 3-й Линии и Мичуринской. Осадки подмыли часть дороги и тепловые сети под землёй. Когда машина скорой проезжала по этому участку, то резко провалилась вниз. Отмечается, что никто из медиков не пострадал. Сейчас на месте ЧП уже работают сотрудники коммунальных служб. Из-за коммунальной аварии на текущий момент 11 домов остаются без горячей воды и отопления. Планируется, что аварию устранят уже сегодня, 24 марта...