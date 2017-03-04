Белгородский бизнесмен хотел взорвать банкоматы из-за долгов

В Белгороде мужчина хотел взорвать несколько банкоматов, так как у него была большая задолженность. Сейчас он задержан.В сообщении указано, что 38-летний бизнесмен хотел необычным способом улучшить своё финансовое благополучие и рассчитаться с долгами. Для этого он изготовил несколько самодельных взрывных устройств в надежде взорвать несколько банкоматов и похитить наличные. К счастью, правоохранителям удалось вовремя предотвратить взрывы и в кратчайшие сроки задержать потенциального преступника. Сейчас он находится под арестом. В отношении подозреваемого СК возбудил сразу 3 уголовных дела...