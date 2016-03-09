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События

Летевший из Караганды в Алматы самолет экстренно сел в Астане

Летевший из Караганды в Алматы самолет экстренно сел в Астане
Как сообщается на официальной странице компании в Facebook, авиаинцидент произошел вечером 24 марта.«Самолет авиакомпании Boeing-757, выполнявший сегодня рейс КС 312 по маршруту Караганда — Алматы, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астаны по технической причине», — говорится в сообщении.Посадка прошла в штатном режиме в 22.34 местного времени.«Экипаж следовал всем международным процедурам безопасности. Пассажиров разместят в гостинице и отправят в Алматы утренними рейсами КС 622 и 952. Проводится расследование», — говорится в сообщении...

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