Додон выразил соболезнования народу Франции

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Ранее сообщалось, что общее число жертв нападения составило 4 человека. В субботу в больнице скончался жандарм, обменявший себя на заложника в супермаркете.Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла террористическая организация ИГ*.Президент Молдовы Игорь Додон направил официальное соболезнование своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону.«С глубокой болью и скорбью узнал о терактах на юге Франции, в результате которых многие погибли и были ранены. От имени народа Републики Молдова и лично от себя, я выражаю искренние соболезнования всем гражданам Франции. Республика Молдова решительно осуждает любые акты насилия и солидарна с властями Французской Республики по борьбе с терроризмом», — сказано в заявлении...