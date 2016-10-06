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Мужчину с пробитым черепом обнаружили в Москве возле ресторана

В Москве возле ресторана на улице Люблинской обнаружен мужчина с пробитым черепом. Сообщается, что помимо пробитой головы, у пострадавшего сломан нос и имеются сильные ссадины.
Мужчину с пробитым черепом обнаружили в Москве возле ресторана
Сейчас мужчина находится в больнице. Врачи оценили его состояние как крайне тяжелое. В настоящее время он находится под пристальным наблюдением медиков.Сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, как потерпевший получил столь тяжелые увечья. Представители местной полиции заявили, что мужчину избили, когда он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.По факту происшествия проводится доследственная проверка...

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