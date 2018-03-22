| | Р’СЂР°С‡Рё РєР»РёРЅРёРєРё РІ Р’РѕР»РѕРєРѕР»Р°РјСЃРєРµ РІС‹РїРёСЃР°Р»Рё РІСЃРµС… РіРѕСЃРїРёС‚Р°Р»РёР·РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹С… РґРµС‚РµР№
События

Р’СЂР°С‡Рё РєР»РёРЅРёРєРё РІ Р’РѕР»РѕРєРѕР»Р°РјСЃРєРµ РІС‹РїРёСЃР°Р»Рё РІСЃРµС… РіРѕСЃРїРёС‚Р°Р»РёР·РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹С… РґРµС‚РµР№

Р’СЃРµС… РґРµС‚РµР№, РѕР±СЂР°С‚РёРІС€РёС…СЃСЏ Р·Р° РїРѕРјРѕС‰СЊСЋ Рє РјРµРґРёРєР°Рј РІ Р’РѕР»РѕРєР°Р»Р°РјСЃРєРµ, РїРѕСЃР»Рµ РІСЂРµРґРЅС‹С… РІС‹Р±СЂРѕСЃРѕРІ РЅР° РїРѕР»РёРіРѕРЅРµ РўР‘Рћ В«РЇРґСЂРѕРІРѕВ», РІС‹РїРёСЃР°Р»Рё РёР· РєР»РёРЅРёРєРё. РўР°РєРѕРµ Р·Р°СЏРІР»РµРЅРёРµ СЃРґРµР»Р°Р» РјРёРЅРёСЃС‚СЂ Р·РґСЂР°РІРѕРѕС…СЂР°РЅРµРЅРёСЏ РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё Р”РјРёС‚СЂРёР№ РњР°СЂРєРѕРІ. РРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЋ РѕР± СЌС‚РѕРј СЂР°СЃРїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЏСЋС‚ СЃС‚РѕР»РёС‡РЅС‹Рµ РЎРњР.
Р’СЂР°С‡Рё РєР»РёРЅРёРєРё РІ Р’РѕР»РѕРєРѕР»Р°РјСЃРєРµ РІС‹РїРёСЃР°Р»Рё РІСЃРµС… РіРѕСЃРїРёС‚Р°Р»РёР·РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹С… РґРµС‚РµР№

11 РґРµС‚РµР№ РѕС‚РїСЂР°РІРёР»Рё РґРѕРјРѕР№, РЅРµ РІС‹СЏРІРёРІ РІ РёС… РѕСЂРіР°РЅРёР·РјР°С… РїСЂРёР·РЅР°РєРѕРІ РѕС‚СЂР°РІР»РµРЅРёСЏ В«СЃРІР°Р»РѕС‡РЅС‹Рј РіР°Р·РѕРјВ». РџРѕ СЃР»РѕРІР°Рј РњР°СЂРєРѕРІР°, РјР°СЃСЃРѕРІРѕРµ РѕР±СЂР°С‰РµРЅРёРµ Р»СЋРґРµР№ РІ Р±РѕР»СЊРЅРёС†Сѓ, СЃРєРѕСЂРµРµ РІСЃРµРіРѕ, РЅРµ СЃРІСЏР·Р°РЅРѕ СЃ РІС‹Р±СЂРѕСЃР°РјРё РЅР° РїРѕР»РёРіРѕРЅРµ РўР‘Рћ В«РЇРґСЂРѕРІРѕВ». Р’РµСЃРЅРѕР№ РѕР±РѕСЃС‚СЂСЏСЋС‚СЃСЏ СЂРµСЃРїРёСЂР°С‚РѕСЂРЅС‹Рµ Рё С…СЂРѕРЅРёС‡РµСЃРєРёРµ Р·Р°Р±РѕР»РµРІР°РЅРёСЏ, С‡РµР»РѕРІРµРє РёСЃРїС‹С‚С‹РІР°РµС‚ РЅРµС…РІР°С‚РєСѓ РІРёС‚Р°РјРёРЅРѕРІ, РїРѕСЌС‚РѕРјСѓ РµРіРѕ СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёРµ СѓС…СѓРґС€Р°РµС‚СЃСЏ. Р–РёС‚РµР»Рё Р’РѕР»РѕРєРѕР»Р°РјСЃРєР° Р¶Р°Р»СѓСЋС‚СЃСЏ РЅР° РЅРµРїСЂРёСЏС‚РЅС‹Р№ Р·Р°РїР°С… Рё СЃРІСЏР·С‹РІР°СЋС‚ РµРіРѕ СЃРѕ СЃРІР°Р»РєРѕР№.
Р­РєРѕР»РѕРіРё РїСЂРѕРІРµР»Рё РїСЂРѕРІРµСЂРєРё Рё РЅРµ РІС‹СЏРІРёР»Рё РІ РІРѕР·РґСѓС…Рµ РЅР°Р»РёС‡РёРµ РІСЂРµРґРЅС‹С… РІРµС‰РµСЃС‚РІ. РќРµСЃРјРѕС‚СЂСЏ СѓСЃРїРѕРєРѕРёС‚РµР»СЊРЅС‹Рµ СЂРµС‡Рё С‡РёРЅРѕРІРЅРёРєРѕРІ, РіСЂР°Р¶РґР°РЅРµ Р¶Р°Р»СѓСЋС‚СЃСЏ РЅР° РїР»РѕС…РѕРµ СЃР°РјРѕС‡СѓРІСЃС‚РІРёРµ. Р’СЂР°С‡Рё РЅР°Р·С‹РІР°СЋС‚ РѕРґРЅРѕР№ РёР· РїСЂРёС‡РёРЅ РјР°СЃСЃРѕРІРѕРіРѕ РѕР±СЂР°С‰РµРЅРёСЏ РІ РєР»РёРЅРёРєРё Р’РѕР»РѕРєРѕР»Р°РјСЃРєР° Р°Р»Р»РµСЂРіРёС‡РµСЃРєРёРµ СЂРµР°РєС†РёРё. Р–РёС‚РµР»Рё Р¶Р°Р»СѓСЋС‚СЃСЏ РЅР° С‚Рѕ, С‡С‚Рѕ РІ РіРѕСЂРѕРґРµ РЅРµ С‡РµРј РґС‹С€Р°С‚СЊ Рё С‚СЂРµР±СѓСЋС‚ СЂР°Р·Р±РёСЂР°С‚РµР»СЊСЃС‚РІ. РњРµСЃС‚РЅС‹Рµ РѕСЂРіР°РЅРёР·СѓСЋС‚ РїРёРєРµС‚С‹. РњРёС‚РёРЅРіСѓСЋС‰РёРµ РІС‹С€Р»Рё РЅР° СѓР»РёС†С‹, РґРµСЂР¶Р° РІ СЂСѓРєР°С… РїР»Р°РєР°С‚С‹: В«РќРµ С‚СЂР°РІРёС‚Рµ РЅР°СЃ Рё РЅР°С€РёС… РґРµС‚РµР№В».
Р”РѕРјР±СЂРѕРІСЃРєРёР№ РЎРµСЂРіРµР№


РџРѕРґРїРёСЃС‹РІР°Р№С‚РµСЃСЊ Рё С‡РёС‚Р°Р№С‚Рµ РЅР°С€Рё СЃС‚Р°С‚СЊРё РІ РЇРЅРґРµРєСЃ.РќРѕРІРѕСЃС‚СЏС…...

Еще по теме

Р’ Р’РѕР»РѕРєРѕР»Р°РјСЃРєРµ Р¶РёС‚РµР»Рё СѓСЃС‚СЂРѕРёР»Рё РјРёС‚РёРЅРі РїСЂ ...

Р’ Р’РѕР»РѕРєРѕР»Р°РјСЃРєРµ Р¶РёС‚РµР»Рё СѓСЃС‚СЂРѕРёР»Рё РјРёС‚РёРЅРі РїСЂ ...

Сегодня, 16:00
Читать
РќР°РІР°Р»СЊРЅС‹Р№ РїРѕСЃРµС‚РёР» РїРѕР»РёРіРѕРЅ В«РЇРґСЂРѕРІРѕВ» Р»РёС€СЊ ...

РќР°РІР°Р»СЊРЅС‹Р№ РїРѕСЃРµС‚РёР» РїРѕР»РёРіРѕРЅ В«РЇРґСЂРѕРІРѕВ» Р»РёС€СЊ ...

Сегодня, 16:00
Читать
РњР§РЎ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚ РІ Р’РѕР»РѕРєРѕР»Р°РјСЃРєРµ С‚Р°Р±Р»Рѕ СЃ СЂРµР·С ...

РњР§РЎ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёС‚ РІ Р’РѕР»РѕРєРѕР»Р°РјСЃРєРµ С‚Р°Р±Р»Рѕ СЃ СЂРµР·С ...

Вчера, 00:25
Читать
РњРёРЅР·РґСЂР°РІ СЃРѕРѕР±С‰РёР» Рѕ СЃС‚РѕСЏРЅРёРё РґРµС‚РµР№, РѕС‚СЂР°РІРёР ...

РњРёРЅР·РґСЂР°РІ СЃРѕРѕР±С‰РёР» Рѕ СЃС‚РѕСЏРЅРёРё РґРµС‚РµР№, РѕС‚СЂР°РІРёР ...

22-03-2018, 15:41
Читать
РџРѕС‡С‚Рё 200 С‡РµР»РѕРІРµРє РѕР±СЂР°С‚РёР»РёСЃСЊ Рє РІСЂР°С‡Р°Рј РІ Р’РѕР ...

РџРѕС‡С‚Рё 200 С‡РµР»РѕРІРµРє РѕР±СЂР°С‚РёР»РёСЃСЊ Рє РІСЂР°С‡Р°Рј РІ Р’РѕР ...

21-03-2018, 19:53
Читать
Р–РёС‚РµР»Рё Р’РѕР»РѕРєРѕР»Р°РјСЃРєР° Р±СѓРЅС‚СѓСЋС‚ РїСЂРѕС‚РёРІ РјСѓСЃРѕС ...

Р–РёС‚РµР»Рё Р’РѕР»РѕРєРѕР»Р°РјСЃРєР° Р±СѓРЅС‚СѓСЋС‚ РїСЂРѕС‚РёРІ РјСѓСЃРѕС ...

4-03-2018, 01:20
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail