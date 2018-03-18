Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
Под Киевом мать бросила четверых детей на несколько дней одних
Жил под землей: в Киеве нашли обгоревшее тело человека
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Шоу-программа Рыцарские забавы в Древнем Киеве
Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Экс-агент MI5 раскрыла, где могли создать «Новичок» для Скрипаля
Новый мэр Волоколамска призвал не приводить на митинги детей
Собчак едет в Крым без резрешения Украины
В Вашингтоне проводят акцию "Марш за нашу жизнь"
Песков рассказал о разговоре Путина с другими кандидатами в президенты
Экономика
Эксперты назвали ТОП-10 городов России по продажам новых машин
Тюнинг-ателье Manhart "прокачало" BMW M4 Coupe
Кроссоверы GMC Acadia и Terrain получили «Черную серию»
РЈРєСЂР°РёРЅР° РЅР°РјРµСЂРµРЅР° СЌРєСЃРїРѕСЂС‚РёСЂРѕРІР°С‚СЊ РіР°Р·
Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ Р±Р°РЅРєРѕРјР°С‚С‹ РЅРµ РїСЂРёРЅРёРјР°СЋС‚ РЅРѕРІС‹Рµ Р±Р°РЅРєРЅРѕС‚С‹ РІ 200 Рё 2000 СЂСѓР±Р»РµР№
События
"Восходящий царь": Путин попал на обложку Time с короной на голове
В Сочи школьники избили охранника
В центре Ростова бродячие собаки хотели растерзать пенсионерку
Р’ РѕР±С‰РµР¶РёС‚РёРё Р РѕСЃС‚РѕРІР° РЅР°С€Р»Рё РјРµСЂС‚РІРѕР№ СЃС‚СѓРґРµРЅС‚РєСѓ Р®Р¤РЈ
Р’СЂР°С‡Рё РєР»РёРЅРёРєРё РІ Р’РѕР»РѕРєРѕР»Р°РјСЃРєРµ РІС‹РїРёСЃР°Р»Рё РІСЃРµС… РіРѕСЃРїРёС‚Р°Р»РёР·РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹С… РґРµС‚РµР№
Социум
Народ не тот: хайп-тур Навального на полигон "Ядрино" закончился бегством
В Киеве "герой парковки" перекрыл вход в школу
Какие продукты питания портятся в морозилке и почему эксперты не советуют их замораживать
Маска для волос: витамин С поможет осветлить пряди и смыть неудачное окрашивание
В Одесской области животные заболели африканской чумой
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Р‘РѕРєСЃРµСЂ РЎР°СѓР»СЊ РђР»СЊРІР°СЂРµСЃ РґРёСЃРєРІР°Р»РёС„РёС†РёСЂРѕРІР°РЅ РёР·-Р·Р° СѓРїРѕС‚СЂРµР±Р»РµРЅРёСЏ РґРѕРїРёРЅРіР°
Р’СЂР°С‚Р°СЂРё Р¶РµСЃС‚РєРѕ СЂР°СЃРєСЂРёС‚РёРєРѕРІР°Р»Рё РјСЏС‡ Р§Рњ-2018
РЁРёРїСѓР»РёРЅ РїРѕРїСЂРѕСЃРёР» РёРЅРѕСЃС‚СЂР°РЅРЅС‹С… СЃРїРѕСЂС‚СЃРјРµРЅРѕРІ РїСЂРѕС‡РёС‚Р°С‚СЊ СЂСѓСЃСЃРєРёРµ СЃР»РѕРІР°
Р Р¤РЎ РІС‹РїРёСЃР°Р» С€С‚СЂР°С„ РґРІСѓРј С„СѓС‚Р±РѕР»РёСЃС‚Р°Рј СЃР±РѕСЂРЅРѕР№ Р Р¤ Р·Р° РЅР°СЂСѓС€РµРЅРёРµ СЂРµР¶РёРјР°
РўРѕСЃРЅРѕВ» СЃС‹РіСЂР°Р» РІРЅРёС‡СЊСЋ СЃ В«РђР»Р°РЅСЊСЏСЃРїРѕСЂРѕРјВ» РІ РєРѕРЅС‚СЂРѕР»СЊРЅРѕРј РјР°С‚С‡Рµ
Шоу-Биз
Юлия Самойлова раскрыла главный секрет своей песни для "Евровидения"
Маша Ефросинина поделилась редким фото мужа
Моника Беллуччи восхитила неувядающей красотой на ежегодной кинопремии Давида ди Донателло (ФОТО)
Ведущий реалити "Холостяк" Григорий Решетник рассказал, что участницы флиртуют с ним
Кайли Дженнер поссорилась с Ким Кардашьян из-за парня
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
РЈС‡РµРЅС‹Рµ РёР· РЎРЁРђ РїР»Р°РЅРёСЂСѓСЋС‚ РІР·РѕСЂРІР°С‚СЊ Р°СЃС‚РµСЂРѕРёРґ, СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹Р№ СѓРЅРёС‡С‚РѕР¶РёС‚СЊ Р—РµРјР»СЋ
РЎРІРµС‚СЏС‰РёРµСЃСЏ РѕРіРЅРё РЅР°Рґ РҐР°СЂС‚С„РѕСЂРґС€РёСЂРѕРј: Р Р°СЃСЃРµРєСЂРµС‡РµРЅРЅС‹Рµ С„Р°Р№Р»С‹ РњРёРЅРѕР±РѕСЂРѕРЅС‹ СЂР°СЃРєСЂС‹РІР°СЋС‚ С‚Р°Р№РЅС‹ РќР›Рћ
РЇРїРѕРЅСЃРєРёРµ СѓС‡С‘РЅС‹Рµ: Р”РµРїСЂРµСЃСЃРёСЏ СЂР°Р·РІРёРІР°РµС‚СЃСЏ РёР·-Р·Р° РІРѕР·СЂР°СЃС‚РЅС‹С… Р±РѕР»РµР№ РІ РєРѕР»РµРЅСЏС…
РЈС‡С‘РЅС‹Рµ РѕРїСЂРµРґРµР»РёР»Рё СЃС‚РµРїРµРЅСЊ РІР»РёСЏРЅРёСЏ Р·Р°РіСЂСЏР·РЅРµРЅРёСЏ РѕРєСЂСѓР¶Р°СЋС‰РµР№ СЃСЂРµРґС‹ РЅР° СЂР°Р·РІРёС‚РёРµ РјРѕР·РіР° Сѓ РїР»РѕРґР° РІ СѓС‚СЂРѕР±Рµ РјР°С‚РµСЂРё
РЈС‡РµРЅС‹Рµ: Р’СѓР»РєР°РЅ РС‚РЅР° РЅР°РїСЂР°РІР»СЏРµС‚СЃСЏ РІ РЎСЂРµРґРёР·РµРјРЅРѕРµ РјРѕСЂРµ
Авто
Р’РЅРµРґРѕСЂРѕР¶РЅС‹Р№ СЃРµРґР°РЅ LADA Vesta Cross Р·Р°СЃРЅСЏР»Рё Р±РµР· РєР°РјСѓС„Р»СЏР¶Р° РІ РўРѕР»СЊСЏС‚С‚Рё
Volkswagen СЂР°СЃСЃРµРєСЂРµС‚РёР» СЃСЂР°Р·Сѓ С‚СЂРё РЅРѕРІС‹С… РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂР°
РљСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂС‹ GMC Acadia Рё Terrain РїРѕР»СѓС‡РёР»Рё В«С‡РµСЂРЅС‹Рµ РІРµСЂСЃРёРёВ» Black Edition
"Р—Р°СЂСЏР¶РµРЅРЅС‹Р№" Audi RS6 РЅРѕРІРѕРіРѕ РїРѕРєРѕР»РµРЅРёСЏ РІС‹Р№РґРµС‚ РІ 2019 РіРѕРґСѓ
РљРёС‚Р°Р№СЃРєРёР№ Р°РІС‚РѕСЂС‹РЅРѕРє РІ С„РµРІСЂР°Р»Рµ СѓРїР°Р» РЅР° 10%
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
"Восходящий царь": Путин попал на обложку Time с короной на голове
События
Сегодня, 22:37
В Сочи школьники избили охранника
События
Сегодня, 22:30
В центре Ростова бродячие собаки хотели растерзать пенсионерку
События
Сегодня, 22:30
Р’ РѕР±С‰РµР¶РёС‚РёРё Р РѕСЃС‚РѕРІР° РЅР°С€Р»Рё РјРµСЂС‚РІРѕР№ СЃС‚СѓРґРµРЅС‚РєСѓ Р®Р¤РЈ
События
Сегодня, 22:26
Р’СЂР°С‡Рё РєР»РёРЅРёРєРё РІ Р’РѕР»РѕРєРѕР»Р°РјСЃРєРµ РІС‹РїРёСЃР°Р»Рё РІСЃРµС… РіРѕСЃРїРёС‚Р°Р»РёР·РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹С… РґРµС‚РµР№
События
Сегодня, 22:26
Киевские Ведомости
|
События
| В центре Ростова бродячие собаки хотели растерзать пенсионерку
События
В центре Ростова бродячие собаки хотели растерзать пенсионерку
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2018-03/v-centre-ulyanovska-bezdomnye-sobaki-napali-na-dvuh-zhenschin_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
В центре Ульяновска бездомные собаки напали на двух женщин
18-03-2018, 16:25
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2018-03/v-podmoskove-brodyachie-sobaki-zagryzli-19-letnego-parnya_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
В Подмосковье бродячие собаки загрызли 19-летнего парня
11-03-2018, 16:30
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-02/brodyachie-sobaki-zagryzli-shkolnicu-v-dagestane_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Бродячие собаки загрызли школьницу в Дагестане
20-02-2017, 01:43
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Под Харьковом бродячие собаки напали на школьника
26-01-2017, 22:28
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-03/brodyachie-sobaki-unichtozhayut-zhivotnyh-v-zapovednike-stolby_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Бродячие собаки уничтожают животных в заповеднике Столбы
11-03-2016, 14:59
Читать
<img width="400" height="240" src="http://kvedomosti.com/uploads/posts/2015-07/brodyachie-sobaki-na-kamchatke-pytalis-rasterzat-6-letnyuyu-devochku_941.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Бродячие собаки на Камчатке пытались растерзать 6-летнюю девочку
16-07-2015, 10:18
Читать
События
Сегодня, 22:30
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/4.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/4.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Дмитрий Кривобок
Редактор раздела События
Написать на e-mail