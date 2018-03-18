| | В центре Ростова бродячие собаки хотели растерзать пенсионерку
События

В центре Ростова бродячие собаки хотели растерзать пенсионерку

Еще по теме

В центре Ульяновска бездомные собаки напали на двух женщин

В центре Ульяновска бездомные собаки напали на двух женщин

18-03-2018, 16:25
Читать
В Подмосковье бродячие собаки загрызли 19-летнего парня

В Подмосковье бродячие собаки загрызли 19-летнего парня

11-03-2018, 16:30
Читать
Бродячие собаки загрызли школьницу в Дагестане

Бродячие собаки загрызли школьницу в Дагестане

20-02-2017, 01:43
Читать
Под Харьковом бродячие собаки напали на школьника

Под Харьковом бродячие собаки напали на школьника

26-01-2017, 22:28
Читать
Бродячие собаки уничтожают животных в заповеднике Столбы

Бродячие собаки уничтожают животных в заповеднике Столбы

11-03-2016, 14:59
Читать
Бродячие собаки на Камчатке пытались растерзать 6-летнюю девочку

Бродячие собаки на Камчатке пытались растерзать 6-летнюю девочку

16-07-2015, 10:18
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail