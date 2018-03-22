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Киевские Ведомости
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Спорт
| Фигурное катание. Чен — чемпион мира, Коляда завоевал бронзу
Спорт
Фигурное катание. Чен — чемпион мира, Коляда завоевал бронзу
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