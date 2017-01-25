lifecell предоставляет услуги LTE в сетях роуминговых партнеров более чем в 20 странах

15 марта 2018 года. Диджитал-оператор lifecell создает условия для общения без границ – отныне LTE в роуминге доступен в партнерских сетях в 21 стране. Высокоскоростная связь четвертого поколения автоматически включается в партнерских сетях для всех абонентов с USIM-картами и смартфонами, поддерживающими стандарт LTE.Теперь абоненты lifecell во время путешествий могут почувствовать все преимущества связи четвертого поколения в роуминге. Среди абонентов диджитал-оператора lifecell самый высокий в Украине процент пользователей смартфонов – 68%, почти половина из которых поддерживают LTE, ведь компания предоставляет высокотехнологичные услуги скоростного мобильного Интернета и развивает удобные цифровые продукты. Эта стратегия распространяется и на услуги роуминга – в современном мире перемещение через границы происходит быстро, и абоненты стремятся быть всегда на связи независимо от их местонахождения.Учитывая новые улучшенные тарифы на мобильный Интернет в роуминге, вступившие в действие с 7 марта 2018 года, предложение lifecell для абонентов, которые отправляются за границу, является одним из самых интересных на рынке. LTE-роуминг для абонентов оператора открыт в партнерских сетях в следующих странах: Беларусь, Бельгия, Бразилия, Болгария, Канада, Китай, Чехия, Египет, Эстония, Грузия, Германия, Люксембург, Черногория, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Турция.Чтобы воспользоваться LTE-роумингом, абонентам нужно иметь смартфон, поддерживающий этот стандарт, USIM-карту, а также вручную выбрать партнерскую сеть в настройках смартфона во время пребывания в одной из указанных стран. Тарификация услуг будет происходить в соответствии со стоимостью роуминга в конкретной стране. Можно проверить статус готовности смартфона и карты к LTE, позвонив по номеру *455# (бесплатно), или в приложении My lifecell. При необходимости SIM-карту можно заменить на USIM в официальных магазинах оператора.Автор:ЕвгенияТэги: lifecell ройминг...