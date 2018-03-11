Р’ РџРµРєРёРЅРµ РѕР±СЉСЏРІР»РµРЅ РѕСЂР°РЅР¶РµРІС‹Р№ СѓСЂРѕРІРµРЅСЊ С‚СЂРµРІРѕРіРё РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ СЂРµР·РєРёРј СѓС…СѓРґС€РµРЅРёРµРј РєР°С‡РµСЃС‚РІР° РІРѕР·РґСѓС…Р°

Р”Р°РЅРЅС‹Р№ СѓСЂРѕРІРµРЅСЊ РіСЂР°Р¶РґР°РЅСЃРєРѕР№ Р±РµР·РѕРїР°СЃРЅРѕСЃС‚Рё РїСЂРµРґСѓСЃРјР°С‚СЂРёРІР°РµС‚ С‚РѕС‚Р°Р»СЊРЅС‹Рµ Р·Р°РїСЂРµС‚С‹ РЅР° РїСЂРѕРІРµРґРµРЅРёРµ С„РµР№РµСЂРІРµСЂРєРѕРІ, РїСЂРёРіРѕС‚РѕРІР»РµРЅРёРµ РїРёС‰Рё РЅР° СѓР»РёС‡РЅС‹С… Р¶Р°СЂРѕРІРЅСЏС…, С‚РѕСЂРіРѕРІР»СЋ РІ СЂРѕР·РЅРёС†Сѓ РїСЂРѕРґСѓРєС‚Р°РјРё В«Р±С‹СЃС‚СЂРѕР№ РµРґС‹В».
Р“РѕСЂРѕР¶Р°РЅР°Рј СЂРµРєРѕРјРµРЅРґСѓСЋС‚ РІРѕР·РґРµСЂР¶Р°С‚СЊСЃСЏ РѕС‚ РїСЂРѕРґРѕР»Р¶РёС‚РµР»СЊРЅС‹С… РїСЂРѕРіСѓР»РѕРє, Р° РґРµС‚РµР№ РЅРµ РІС‹РїСѓСЃРєР°С‚СЊ РёР· Р·Р°РєСЂС‹С‚С‹С… РїРѕРјРµС‰РµРЅРёР№. Р’СЃРµРј РіРѕСЃСѓС‡СЂРµР¶РґРµРЅРёСЏРј СЂРµРєРѕРјРµРЅРґРѕРІР°РЅРѕ РїРѕСЃС‚Р°РІРёС‚СЊ РІ РѕС„РёСЃР°С… РѕС‡РёСЃС‚РёС‚РµР»Рё РІРѕР·РґСѓС…Р°. РўСЂРµРІРѕРіР° РѕСЂР°РЅР¶РµРІРѕРіРѕ СѓСЂРѕРІРЅСЏ РїСЂРѕРґР»РёС‚СЊСЃСЏ С†РµР»С‹С… С‡РµС‚С‹СЂРµ РґРЅСЏ Рё РѕСЂРёРµРЅС‚РёСЂРѕРІРѕС‡РЅРѕ Р±СѓРґРµС‚ РѕС‚РјРµРЅРµРЅР° 28 РјР°СЂС‚Р°, РєРѕРіРґР° СЃРёРЅРѕРїС‚РёРєРё РїРѕРѕР±РµС‰Р°Р»Рё РІРµС‚СЂРµРЅСѓСЋ РїРѕРіРѕРґСѓ, СЃРїРѕСЃРѕР±РЅСѓСЋ СЂР°Р·РѕРіРЅР°С‚СЊ СЏРґРѕРІРёС‚С‹Рµ РѕР±Р»Р°РєР°.
РЎРµСЂРіРµР№ Р”РµРЅРёСЃРѕРІ
РџРѕРґРїРёСЃС‹РІР°Р№С‚РµСЃСЊ Рё С‡РёС‚Р°Р№С‚Рµ РЅР°С€Рё СЃС‚Р°С‚СЊРё РІ РЇРЅРґРµРєСЃ.РќРѕРІРѕСЃС‚СЏС…...