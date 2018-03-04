Порошенко пообещал «освободить» бизнес от вмешательства силовиков

Закон о Национальном бюро финансовых расследований лишит правоохранительные органы возможности вмешиваться в деятельность бизнеса.
Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил 24 марта в ходе торжеств по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на epravda.com.ua.
"Зарегистрирован проект закона о Нацбюро финрасследований, которое избавит все другие правоохранительные органы, в т.ч. СБУ, НАБУ, Нацполицию, ГПУ возможности вмешиваться в деятельность бизнеса", - отметил президент.
По его словам, у НАБУ "останется такое право, если там (в бизнесе - ред.) задействованы средства госбюджета".
"Если ты работаешь на рынке - незачем правоохранительным органам вмешиваться в работу украинских предпринимателей", - добавил он.
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Порошенко выразил надежду, что закон будет принят в текущем году и "даст возможность открыть новую страницу в отношениях власти и бизнеса"...