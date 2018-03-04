| | Порошенко пообещал «освободить» бизнес от вмешательства силовиков
Экономика

Порошенко пообещал «освободить» бизнес от вмешательства силовиков

Порошенко пообещал «освободить» бизнес от вмешательства силовиков
Закон будет принят в текущем году.

Закон о Национальном бюро финансовых расследований лишит правоохранительные органы возможности вмешиваться в деятельность бизнеса.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил 24 марта в ходе торжеств по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на epravda.com.ua.

"Зарегистрирован проект закона о Нацбюро финрасследований, которое избавит все другие правоохранительные органы, в т.ч. СБУ, НАБУ, Нацполицию, ГПУ возможности вмешиваться в деятельность бизнеса", - отметил президент.

По его словам, у НАБУ "останется такое право, если там (в бизнесе - ред.) задействованы средства госбюджета".

"Если ты работаешь на рынке - незачем правоохранительным органам вмешиваться в работу украинских предпринимателей", - добавил он.

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Порошенко выразил надежду, что закон будет принят в текущем году и "даст возможность открыть новую страницу в отношениях власти и бизнеса"...

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Экономика

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