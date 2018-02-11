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Экономика

Украинцам будут выдавать кредиты по новым правилам

Украинцам будут выдавать кредиты по новым правилам
В 2018 году значительно увеличится выдача кредитов наличными.

В 2017 году рынок кредитования физических лиц, особенно в IV квартале, вырос на 40%. А в текущем году, считают банкиры, потребительские кредиты увеличатся еще на 50%.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на narodna-pravda.ua.

Представители банковского сектора уверены, что у украинцев низкое доверие к финансовым организациям, поскольку в нашей стране услугами кредитования пользуются лишь примерно 10% населения.

Банкиры считают, что в 2018 году значительно увеличится выдача кредитов наличными, ведь за пределами крупных городов недостаточно развитая инфраструктура для безналичных расчетов.

Расчитывают финансисты и на увеличение автомобильного кредитования.

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Кроме того, украинские банки внедряют дистанционное обслуживание клиентов через интернет, поскольку людям не нравится просиживать время в отделениях.

Напомним, двести двадцать шесть народных депутатов поддержали принятие закона о создании т.н. кредитного реестра украинского Нацбанка.

Создание такого реестра является условием сотрудничества с Международным валютным фондом и Европейским Союзом...

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