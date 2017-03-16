Политолог рассказал, когда Украина получит очередной транш МВФ

Вопрос предоставления транша по новой программе макрофинансовой ЕС подниматься не ранее мая 2018 года.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на golos.ua.
«Возможно, требование (снятие моратория на вывоз леса-кругляка – прим. Ред.) для получения транша исключат, так как данный вопрос был очень острым для украинского общества, как и открытие рынка земли. В ЕС понимают, что его очень сложно будет провести через парламент. Однако к этому требованию вернутся»,- сказал К. Молчанов.
По его словам, вопрос о предоставлении очередного транша от ЕС будет подниматься не ранее мая 2018 года.
«Не думаю, что Европа предоставит нам часть макрофинансовой помощи авансом. Она не пойдет на такие уступки, имея предыдущий негативный опыт»,- резюмировал К. Молчанов.
Напомним, Европейский Союз может отказаться от отмены Украиной моратория на экспорт леса-кругляка как условия для получения финансирования.
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Отмечается, что решение по этому поводу не обнародовалось. В то же время три независимых друг от друга источника в европейских структурах заверили, что в вопросе отмены моратория ЕС пойдет на уступки...