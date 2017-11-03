Американская авиация нанесла удар по террористам в Ливии

ВВС США нанесли авиаудар вблизи города Убари в южной части Ливии, заявили в Африканском командовании американских вооруженных сил, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
Как сообщили американские военные, в результате удара убиты "два террориста". Бомбардировка была скоординирована с правительством национального единства, который базируется в Триполи.
"Мы заявляем, что в результате авиаудара никто из гражданских лиц не был убит", — сообщили в Африканском командовании США.
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C момента вступления президента США Дональда Трампа ВВС США восемь раз нанесли авиаудары в разных частях Ливии в рамках борьбы с группировкой "Исламское государство" (ИГ) и Аль-Каидой...