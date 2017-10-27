| | Путин попал на обложку журнала "Time" в образе царя
События

Путин попал на обложку журнала "Time" в образе царя

Путин попал на обложку журнала \"Time\" в образе царя
Заголовок нового номера: "Восходящий царь".

Американский журнал Time поместил на обложку своего апрельского выпуска президента России Владимира Путина с императорской короной на голове и заголовком "Восходящий царь", сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на ZN.

По данным СМИ, судя по главному фото одной из основных тем номера станет материал журналиста Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте".

Читайте также: Боевики ИГИЛ казнили девятерых сотрудников полиции в Ираке

У Time есть четыре версии: американская, версии для Европы, для Ближнего Востока и Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Российский президент появится на обложке всех изданий, кроме американского.

...

Еще по теме

"Восходящий царь": Time поместил на обложку Путина с короной на голове

Сегодня, 03:05
Читать
Time показало, кем на Западе видят Путина

Time показало, кем на Западе видят Путина

Вчера, 22:45
Читать

"Восходящий царь": Путин попал на обложку Time с короной на голове

Вчера, 22:37
Читать
Путин оказался на обложке известного британского глянца

Путин оказался на обложке известного британского глянца

27-10-2017, 17:25
Читать
Американский журнал Time выйдет с Путиным на обложке

Американский журнал Time выйдет с Путиным на обложке

21-07-2017, 19:40
Читать
Журнал Time выйдет с портретом Владимира Путина на обложке - Русская планет ...

Журнал Time выйдет с портретом Владимира Путина на обложке - Русская планет ...

21-07-2017, 01:40
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail