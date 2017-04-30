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Боевики ИГИЛ казнили девятерых сотрудников полиции в Ираке

Боевики ИГИЛ казнили девятерых сотрудников полиции в Ираке
Ранее полицейских захватили в заложники.

В Ираке боевики казнили девятерых иракских полицейских, которые были захвачены на севере города Киркук. Об этом сообщили в Федеральной полиции Ирака, передаёт Киевские Ведомости со ссылкой на РБК.

Отмечается, что 24 марта на севере Киркука террористы напали на полицейских. В результате были погибшие и пострадавшие со стороны обоих участников столкновения.

По словам источника, девять сотрудников правоохранительных органов не были найдены среди раненных и убитых после боя. Тогда собеседник местного СМИ предположил, что они были похищены.

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В иракских правоохранительных органах в связи с гибелью своих коллег призвали своих сотрудников, быть «внимательными, бдительным, отслеживать угрозы и уничтожить оставшиеся пути отхода» террористов...

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