Боевики ИГИЛ казнили девятерых сотрудников полиции в Ираке

В Ираке боевики казнили девятерых иракских полицейских, которые были захвачены на севере города Киркук. Об этом сообщили в Федеральной полиции Ирака, передаёт Киевские Ведомости со ссылкой на РБК.
Отмечается, что 24 марта на севере Киркука террористы напали на полицейских. В результате были погибшие и пострадавшие со стороны обоих участников столкновения.
По словам источника, девять сотрудников правоохранительных органов не были найдены среди раненных и убитых после боя. Тогда собеседник местного СМИ предположил, что они были похищены.
Читайте также: Совет безопасности США порекомендовал Трампу выслать российских дипломатов
В иракских правоохранительных органах в связи с гибелью своих коллег призвали своих сотрудников, быть «внимательными, бдительным, отслеживать угрозы и уничтожить оставшиеся пути отхода» террористов...