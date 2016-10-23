| | Битопливная LADA Granta CNG поступит в продажу к 2020 году
Экономика

Битопливная LADA Granta CNG поступит в продажу к 2020 году

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