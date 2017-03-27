| | Уфологи: Солнечная система вошла в галактическую черную дыру
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Уфологи: Солнечная система вошла в галактическую черную дыру

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