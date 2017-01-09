| | В Антарктиде обнаружены следы древней цивилизации с помощью Google Earth
Наука

В Антарктиде обнаружены следы древней цивилизации с помощью Google Earth

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