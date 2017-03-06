| | Диетолог рассказала, как пережить Пасху и не потолстеть
Здоровье

Диетолог рассказала, как пережить Пасху и не потолстеть

Диетолог рассказала, как пережить Пасху и не потолстеть
Эти простые рекомендации помогут оставаться в форме после праздников.

Праздничные переедания после Пасхального поста могут закончиться дополнительными килограммами, воспалением поджелудочной и желчного пузыря. Диетологи советуют возвращаться к привычной пище не ранее, чем за месяц. Как подготовиться к окончанию поста, чтобы не попасть в больницу, рассказывает Киевские Ведомости со ссылкой на Новости N.

Овощи и каши – это основа рациона для украинки Натальи Сергеевой. В этом году женщина соблюдает пост – на 40 дней отказалась от мясных, рыбных и молочных блюд. Постится во второй раз. В прошлом году до конца не выдержала. Сейчас же к запрещенным блюдам безразлична.

"У меня сейчас нет такого, что я очень хочу сесть и наесться колбасы или еще чего-нибудь. Нет, это будет все постепенно. Я себя никогда не ограничивала в еде. Я ела, сколько хотела. Сейчас, это может быть чуть-чуть меньше, в первые две недели, когда закончится пост. Единственно, чего я очень хочу – молочные продукты", – рассказывает женщина.

Именно из молочных продуктов и стоит возвращаться к привычному режиму питания, говорит гастроэнтеролог Галина Незговорова. Больше специй и зелени – они улучшают пищеварение. А вот о мясе, особенно копченом, лучше на несколько месяцев забыть.

"Наша пищеварительная система не может быстро менять свою работу и это может реализоваться в воспаление желудка, кишечника, поджелудочной железы, желчного пузыря", – говорит Галина Незговорова.

Тем же, кто мысленно уже уплетает мясо, специалисты советуют выбирать индейку или курицу.

"Если ты не ел длительное время мясо и рыбу, а потом сел и съел там за три дня – 3-4 килограмма мяса, то нужно понимать, что для организма это катастрофически тяжело", – подтверждает врач.

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В худшем случае рискуете набрать лишний вес или оказаться на больничной койке...

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Здоровье

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