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Новости Киева

Под Киевом умер ветеран АТО

В Киевской области скончался ветеран Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе Ященко Виктор Викторович. Об этом сообщил один из пользователей Twitter.
Отмечается, что Виктор Ященко имел инвалидность.
Похороны ветерана АТО пройдут сегодня, 25 марта, в 13.00 на "Аллее Славы Героев" на кладбище города Ирпень Киевской области.
О причинах смерти Виктора Ященко ничего не говорится.
З великим сумом повідомляємо, що з життя пішов Ященко Віктор Вікторович з Київщини, інвалід війни та учасник бойових дій на Донбасі. Поховання Віктора Ященка відбудеться в неділю 25 березня о 13.00 на «Алеї Слави Героїв» на кладовищі м.Ірпінь (Київська область). Вічна пам‘ять! pic.twitter.com/AMKPnMRtFn
— aphareus (@aphareus) 23 марта 2018 г.
На сайте президента Украины отмечается, что военнослужащий под именем Ященко Виктор Викторович в звании сержанта 14 августа 2014 году был награжден медалью "За военную службу" (Указ Президента Украины №651/2014)...

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