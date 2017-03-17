Под Киевом умер ветеран АТО

В Киевской области скончался ветеран Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе Ященко Виктор Викторович. Об этом сообщил один из пользователей Twitter.Отмечается, что Виктор Ященко имел инвалидность.Похороны ветерана АТО пройдут сегодня, 25 марта, в 13.00 на "Аллее Славы Героев" на кладбище города Ирпень Киевской области.О причинах смерти Виктора Ященко ничего не говорится.З великим сумом повідомляємо, що з життя пішов Ященко Віктор Вікторович з Київщини, інвалід війни та учасник бойових дій на Донбасі. Поховання Віктора Ященка відбудеться в неділю 25 березня о 13.00 на «Алеї Слави Героїв» на кладовищі м.Ірпінь (Київська область). Вічна пам‘ять! pic.twitter.com/AMKPnMRtFn— aphareus (@aphareus) 23 марта 2018 г.На сайте президента Украины отмечается, что военнослужащий под именем Ященко Виктор Викторович в звании сержанта 14 августа 2014 году был награжден медалью "За военную службу" (Указ Президента Украины №651/2014)...